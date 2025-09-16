Активисты «Женского движения Единой России» отправили гумпомощь землякам на Покровском направлении

Активисты проекта «Женское движение Единой России» совместно с жителями Заводского района организовали отправку гуманитарной помощи для своих земляков, находящихся на Покровском направлении.

Собранные вещи были переданы по просьбе военнослужащих, и волонтёры обеспечили их доставку к месту размещения подразделения.

Региональный координатор партийного проекта, депутат Саратовской областной Думы Мария Усова подчеркнула важность поддержки военнослужащих и мобилизованных, отметив, что это общее дело, способствующее достижению Победы. Она добавила, что активисты «Женского движения Единой России» с начала специальной операции активно занимаются сбором гуманитарной помощи как для гражданских, так и для военных. И призвала всех не оставаться в стороне, ведь вместе можно преодолеть любые трудности.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».