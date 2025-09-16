Алексей Антонов: разделяю обозначенные спикером Госдумы приоритеты

Сегодня открылась осенняя сессия Государственной Думы. Вместе с зампредом облдумы Ириной Колесниковой подключились к трансляции из федерального парламента в режиме видеоконференцсвязи.

Совершенствование законодательства, выстраивание работы исходя из обратной связи от жителей, подготовка к принятию бюджета на ближайшие три года и дальнейшая поддержка участников СВО — основные темы, которые будут первостепенными как на федеральном уровне для Государственной Думы, о чём сказал её председатель Вячеслав Володин, так и на региональном, для депутатов Саратовской областной Думы.

Полностью разделяю обозначенные спикером Госдумы приоритеты: защита здоровья детей, вопросы демографии, развитие сельских территорий, обеспечение кадрами здравоохранения и образования, экологическое благополучие Волги. Уделим им самое пристальное внимание в региональном парламенте.