Активисты «Женского движения Единой России» передали гуманитарную помощь семье участника СВО

Активисты партийного проекта «Женского движения Единой России» передали гуманитарную помощь семье нашего земляка, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Это наш скромный вклад в поддержку тех, кто стоит на страже нашей Родины. Мы считаем своей прямой обязанностью заботиться о военнослужащих. Очень важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку и знали, что рядом есть люди, готовые помочь в любой ситуации.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто участвует в этом важном деле. Только объединившись, мы сможем создать надёжный тыл для наших героев, которые сегодня защищают наше будущее», — рассказала активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» Светлана Пастухова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».