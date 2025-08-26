Выборы-2025: мошенники стали обманывать саратовцев новым способом

В Саратовской области мошенники используют тему выборов для обмана жителей.

Под видом представителей политических партий они предлагают деньги за участие в опросе, предлагая скачать фейковое приложение с троянским вирусом.

После прохождения опроса жертву просят ввести данные банковской карты. Также злоумышленники под видом сотрудников избиркомов звонят гражданам и выманивают личную информацию для доступа к банковским счетам.

Прокуратура предупреждает об этой новой схеме мошенничества и призывает граждан быть бдительными.