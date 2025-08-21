Активисты «Женского движения Единой России» передали гуманитарную помощь

«Единая Россия» продолжает помогать! Активисты проекта «Женское движение Единой России» передали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих! Передали бытовые предметы, носки, майки, химию и многое другое.

«Хочется в очередной раз выразить благодарность коллегам: депутату Саратовской областной Думы Усовой Марие Викторовне, руководителю проекта «Гуманитарная миссия» «Женского движения Единой России» Светлане Александровне Зарьянцевой, однопартийцам из местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района, активистов поселка Пролетарский и сотрудников МДОУ «ЦРР — детский сад N 247», которые систематически оказывают содействие и принимают участие в сборах!

Спасибо за ваши усилия и труд! Всё обязательно будет передано нашим ребятам! Вместе мы сила, Zа Россию, Zа Наших», — сказал представитель Народного фронта Петр Баранников.

«Выражаю благодарность всем заводчанам, проявившим активное участие в сборе гуманитарной помощи. Отдельные слова признания и уважения ребятам из Народного фронта, осуществляющим транспортировку грузов. Мы вместе вносим свой вклад в Победу», — отметила руководитель проекта «Гуманитарная миссия» Светлана Зарьянцева.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».