Общественник о ремонте школы в Прибрежном: за короткий промежуток сделали невозможное

Депутаты и общественники оценили качество ремонта школы в Прибрежном. Вчера они побывали на месте и поделились своим мнением о ходе ремонтных работ.

Общественник и, по совместительству, родитель одной из учениц Александр Щуркин рассказал, что фактически за короткое время сделали невозможное: школа из того, что было, превратилась в новое учреждение с новым ремонтом. Это был капитальный ремонт, хотя изначально предполагался текущий.

Благодаря дополнительному финансированию из местного бюджета, по словам директора Ларисы Бахарь, удалось отремонтировать не только фасад здания и коридоры, восстановление которых планировалось изначально, но и провести ремонт всех кабинетов, потолка, стен, полов, а также фундамента, цоколя, отмостки, аварийных выходов.

«Очень хорошо, что изыскали средства из бюджета. К началу учебного года школа в Прибрежном уже начнет свой учебный процесс. Хочется сказать спасибо за контроль общественникам, местным жителям, родителям учащихся», — отметил депутат Собрания депутатов Энгельсского района Денис Чалов.