Активисты «Женского движения Единой России» передали помощь для госпиталя

Секретарь первичного отделения «Пролетарское», местный координатор партийных проектов «Женское движение Единой России» и «Историческая память» Светлана Зарьянцева вместе с первичными отделениями «Пролетарское» и «Линейное», активистами партийных проектов «Женское движение Единой России», «Историческая память» и неравнодушными жителями Заводского района собрали и передали гуманитарную помощь для госпиталя.

В этот раз общими усилиями собрали футболки, средства личной гигиены, нижнее бельё, носки, чай, кофе, сладости и два инвалидных кресла. Все вещи передали волонтёрам для доставки к месту назначения.

«Сбор гуманитарной помощи — это то, что в наших силах, чтобы помочь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Только вместе мы сможем приблизить Победу. Хочу ещё раз напомнить, что поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России», — сказала Светлана Зарьянцева.

