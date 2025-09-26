В Энгельсе пенсионер чудом избежал потери 4,5 млн рублей из-за мошенников

В Энгельсе Саратовской области предотвращено крупное мошенничество с участием пенсионеров. Аферисты, представившиеся сотрудниками силовых ведомств, убедили 73-летнего мужчину перевести 4,5 млн рублей на «безопасный счет» под предлогом предотвращения «финансирования терроризма».

После этого злоумышленники поручили пенсионеру забрать пакет с «документами» у 77-летней жительницы Энгельса. Мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию. В пакете оказалось 469 тысяч рублей — сбережения пожилой женщины.

Правоохранителям удалось задержать 18-летнего курьера из Александрово-Гайского района, который приехал за деньгами. Установлено, что молодой человек уже причастен к аналогичным преступлениям. Поиск организаторов преступления продолжается.