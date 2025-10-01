Активные саратовцы продолжают защищать право детей на новую школу в Молодежном

В Саратове неравнодушные жители проводят акции в защиту прав детей Ленинского района Саратова. Позиция людей едина – новая школа в микрорайоне Молодежный должна быть построена. Мероприятия в поддержку решения властей региона проходят в центре Саратова, а также у сквера «Территория детства».

Напомним, что ранее инициативные жители микрорайона Молодежный провели сбор подписей среди жителей. Были собраны десятки тысяч голосов в пользу открытия нового образовательного учреждения с бассейном и развитым спортивным ядром вместимостью 1100 учащихся. Это решение способно обеспечить детей района местами в школах и организовать учебу исключительно в первую смену.

Реализация масштабного проекта начнется в ближайшее время: губернатор Роман Бусаргин сообщил, что участок для строительства выбран окончательно. В настоящее время там ведутся предварительные работы, приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.