В саратовской школе родитель избил 13-летнего ученика прямо на уроке

В Саратове произошел инцидент с избиением ребенка в школе №86. Во время урока информатики в 8-м классе в учебный кабинет ворвался мужчина, предположительно родитель одного из учеников, и начал избивать 13-летнего подростка. Нападение совершено при непосредственном присутствии учительницы.

По предварительной информации, поводом для расправы стал конфликт между одноклассниками. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего.

Администрация учебного заведения проводит служебную проверку. Родительское сообщество требует привлечения виновного к ответственности.

Алена Орешкина