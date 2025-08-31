Актриса Екатерина Гусева спела для жителей Энгельса в День города

Праздничные мероприятия в честь 278-летия со дня основания Энгельса завершились благотворительным концертом.

Напомним, торжества продолжались в течение недели и завершились 31 августа.

Перед жителями Энгельса выступила заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Ее выступление прошло с большим успехом.

В завершении празднования глава района Максим Леонов вручил благодарственные письма музыкальному коллективу, а также благодарность от областного министерства культуры Екатерине Гусевой. Об этом Леонов написал в своем ТГ-канале.