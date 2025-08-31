Саратовская область представила опыт поддержки молодых специалистов на Совете законодателей ПФО

Саратовская область представила свой опыт поддержки молодых специалистов предприятий на заседании Совета законодателей Приволжья в Оренбурге. Об этом сообщил Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, выступивший с докладом о роли ОЭЗ технико-внедренческого типа в социально-экономическом развитии региона.



По словам Антонова, законодательный опыт региона в части поддержки молодых специалистов вызвал большой интерес у коллег из других регионов. «Для многих задача номер 1 сегодня – удержать кадры, и принятое нами решение позволяет добиваться успехов в данном направлении», — отметил он.



На заседании Совета законодателей ПФО, где обсуждалась эффективность работы ОЭЗ и совершенствование инвестиционного законодательства, Антонов также отметил положительное влияние законов о снижении налоговой нагрузки для инвесторов на экономику региона.



Кроме того, он сообщил, что в решение Совета по итогам заседания вошло предложение Саратовской области о восстановлении льгот по уплате страховых взносов в фонд оплаты труда. «Считаю, это позволит увеличить количество инвесторов, и с этим мнением согласились коллеги из других регионов. Работу над этим направлением будем продолжать», — заключил Антонов.