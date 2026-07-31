Аквааэробика и гвоздестояние: «Тау Парк» приглашает на бесплатные активности в выходные

В ближайшие субботу и воскресенье «Тау Парк» подготовил для посетителей несколько бесплатных активностей.

В субботу, 1 августа, в 13:00 стартует аквааэробика от клуба «Форте Клаб», а в 14:00 начнется детское мероприятие с аниматорами. На следующий день, 2 августа, в то же время пройдет аквайога с необычным элементом — гвоздестоянием от студии «Саратов Йога», после чего детей вновь ждет развлекательная программа от команды «Тау Парк». Все занятия бесплатны для гостей, необходимо лишь оплатить вход на территорию парка согласно действующему тарифу.

Организаторы советуют приходить заранее, чтобы успеть занять места у воды.

Ольга Андреева