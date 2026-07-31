«Вафл Бэнд» сыграет акустику на пляже

Серия закатных концертов на набережной продолжается. В воскресенье, 2 августа, для саратовцев и гостей города выступит группа Waffle Band.

Музыканты обещают акустическую программу в максимально расслабленной атмосфере — с видом на Волгу, под золотистое небо и с лёгким бризом с реки. Мероприятие пройдёт на площадке «Кофе и Шоколад Пляж» по адресу: улица Чернышевского, 94г, корпус 11. Начало в 20:00.

Организаторы приглашают всех, кто хочет идеально завершить летний уикенд. Вход свободный.

Ольга Андреева