Алекс Хэмилтон переходит в саратовский «Автодор»

Разыгрывающий Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в российском клубе «Автодор» из Саратова.

Как сообщает издание «Спот-Экспресс», переговоры с 31-летним американским защитником велись с начала межсезонья, и в октябре стороны достигли договорённости.

В прошлом сезоне Хэмилтон выступал за «Парму» (11,9 очка, 3,6 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру) и «Нижний Новгород» (9,9 очка, 4,9 подбора и 4 передачи).

После завершения сезона в России баскетболист успел сыграть за пуэрто-риканский «Индиос де Маягуэс».

В ближайшее время он присоединится к команде Миленко Богичевича.

