Знакомство с девушкой в интернете и «билеты на стендап» лишили саратовца 130 тысяч

Зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничества с крупным ущербом.

Как сообщили в полиции Саратова, 27-летний житель Кировского района стал жертвой обмана при покупке билетов через интернет. Познакомившись в мессенджере с неизвестной, он перешел по предложенной ссылке на сайт-одностраничник для приобретения билетов на стендап-шоу. После оплаты 9000 рублей через QR-код билеты не поступили.

При обращении в «службу поддержки» мошенники убедили потерпевшего в техническом сбое и необходимости повторных платежей. В результате общая сумма ущерба достигла 129 580 рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция напоминает о необходимости проверять официальность ресурсов при онлайн-покупках и не совершать повторных платежей при возникновении спорных ситуаций.

Ольга Сергеева