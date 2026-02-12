Александр Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на маленького ребенка в Петровске

В январе в городе Петровске Саратовской области семилетний мальчик пострадал от нападения собаки.

Животное выбежало с частного участка и серьезно искусало ребенка. Школьника госпитализировали, потребовалось хирургическое вмешательство.

Как сообщают СМИ и соцсети, хозяйка собаки не раз отпускала питомца гулять без намордника. Мать пострадавшего обращалась в полицию, но реакции не последовало.

Лишь после широкой огласки СУ СК по региону возбудил уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования. Исполнение поставлено на особый контроль в центральном аппарате.

Ольга Сергеева