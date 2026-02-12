Отчуждение госимущества: Депутат заявил о возможных нарушениях в Балашове

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков («Единая Россия») заявил о возможных нарушениях в Балашове.



Парламентарий вновь обозначил свою позицию по объектам, находившимся в государственной и муниципальной собственности и оказавшимся в частных руках в результате схем и манипуляций, вызывающих вопросы.



Гладков подчеркивает, что объекты, создававшиеся для развития, благополучия и качества жизни людей, должны служить именно этим целям, а не передаваться отдельным лицам для получения выгоды.



«Достижение целей развития региона и муниципалитетов возможно при наличии базы для такой работы. Это позволяет сократить сроки реализации, важных для жителей проектов и экономить средства бюджета. Однако приходится сталкиваться с ситуацией, когда база соцобъектов из-за решений, вызывающих вопросы с точки зрения закона, была фактически утрачена.



Так, в Балашовском районе, непонятным образом несколько лет назад в план приватизации были включены объекты социальной сферы — детские сады в селах, сельские дома культуры, здания школ, автотранспорт, используемый для подвоза детей на учёбу. Сегодня такие объекты благодаря региональным программам реконструируются и ремонтируются для жителей района. Объекты коммунальной инфраструктуры также стали продаваться, хотя имели важное значение для развития одного из микрорайонов города. Увидел, что некоторые объекты появились в плане непонятно каким образом, возможно без обсуждения с депутатским корпусом. Однако виза председателя Собрания депутатов Андрея Рыжкова «дала ход» документу. Предстоит разобраться, почему так произошло.



Вместе с коллегами по областной Думе обратился к губернатору области Роману Бусаргину для организации комплексной проверки по этому поводу. Считаю, что в этом вопросе помимо сохранения базы возможностей для развития района должна быть восстановлена и справедливость», — рассказал Гладков.

Подготовила Ольга Сергеева