Александр Гранков: Роскомнадзор не должен быть пассивным

Председатель Саратовской региональной общественной организации «Союз саратовских курсантов» Александр Гранков раскритиковал местный Роскомнадзор.

Почти две недели прошло, как в ведомсво обратился балаковский общественник Сергей Василенко. Руководитель патриотического центра «Набат» попросил проверить публикации в телеграм-канале местного блогера Елены Налимовой.

Напомним, в серии постов подробно описывались последствия прилета БПЛА на предприятие в Энгельсе, выкладывались фото и видео горящих объектов, по которым можно определить локацию.

— Общественник посчитал, что блогер в условиях специальной военной операции, распространяя подобные сведения, подвергает риску местных жителей, так как по сути помогает украинскому командованию с объективным визуальным контролем повреждения объекта. Это облегчает возможность противнику скорректировать работу средств поражения, посчитал Василенко.

Разделяет ли опасения общественника местное управление Роскомнадзора — остается загадкой. На сегодняшний день публичной реакции от ведомства не последовало. Единственное — из телеграм-канала исчезли те самые записи.

Считаю, у госструктур и, в частности, руководителя саратовского управления РКН Андрея Кащеева нет права на пассивность в столь ответственных вопросах. Было бы правильно, чтобы последний обозначил свою позицию и указал на недопустимость размещения подобной информации в открытом доступе, — полагает Гранков.