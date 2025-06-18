Саратовец продает за полмиллиона «живые» автографы Апиной и Кобзона

Житель Саратовской области выставил на продажу подлинные автографы российских знаменитостей.

На популярной интернет-площадке объявлений появилось необычное предложение от жителя Энгельсского района. Мужчина из села Красный Яр Энгельсского района продаёт автограф известной певицы Алены Апиной, родившейся в Саратове, а также роспись эстрадного артиста и политика Иосифа Кобзона.

Продавец заверяет, что автографы подлинные, «живые», и оценивает их в 500 тысяч рублей. Пока неизвестно, нашлись ли желающие приобрести столь дорогие памятные артефакты.