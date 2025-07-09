Александр Марченко посетил региональное отделение Союза художников России и галерею «Эстетика»

В рамках развития креативных индустрий региона министр инвестиционной политики Александр Марченко посетил выставочные площадки Саратовского регионального отделения Союза художников России и частную художественную галерею искусств «Эстетика». Визит стал логическим продолжением заседания Клуба продюсеров, прошедшего в мае на площадке министерства, где обсуждались перспективы развития арт-индустрии в регионе.

Министру провели экскурсии по выставочным залам, где он познакомился с работами саратовских художников. В ходе встречи с руководством галереи и Союза художников были обсуждены пути коммерческого продвижения произведений искусства.

«Договорились, что для нас подготовят информационные материалы о ведущих саратовских авторах и их работах. Мы представим их на предстоящем форуме «Креативный Саратов». Кроме того, берем на себя задачу по продвижению информации о наших художниках на федеральном уровне через Агентство стратегических инициатив», – рассказал Александр Марченко.

Напомним, региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный Агентством стратегических инициатив, внедряется в Саратовской области с 2024 года.