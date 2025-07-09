В Саратове осквернили памятник Героям фронта и тыла незаконной символикой

Неизвестные вандалы нарисовали на мемориале в сквере «Победа» символ, напоминающий «Кельтский крест» — знак ультраправых экстремистских группировок. Инцидент вызвал возмущение у горожан.

Граффити обнаружено на постаменте памятника, посвященного подвигу тружеников тыла и солдат ВОВ. Символика использовалась скинхедами в 2000-х, что указывает на возможную попытку возрождения радикальных идей.

«Кельтский крест» включен в Федеральный список экстремистской символики. Его публичное демонстрирование в РФ преследуется по закону.