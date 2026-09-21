Александр Янклович поблагодарил избирателей за доверие

На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» прошёл брифинг по итогам выборов депутатов Государственной Думы IX созыва. Александр Янклович поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру.

«Дорогие друзья, прежде всего огромное спасибо всем, кто поддержал нашу кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы. Я из Саратовской области, уходил на фронт из Саратовской области, здесь меня встречали, здесь я получил звание Героя, на фронт уходил и мой сын. Сегодня, когда идёт специальная военная операция, мы продолжим работу по оказанию помощи нашим землякам, которые выполняют боевые задачи», — сказал Янклович.

Он также поблагодарил партию «Единая Россия» за возможность участникам СВО участвовать в предварительном голосовании и быть выдвинутыми на высокие должности. «Победа по 167-му избирательному округу для меня — это доверие, которое оказали люди. Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы Саратовская область процветала», — добавил он.