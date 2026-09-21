Галяшкина: для меня большая честь представлять интересы земляков

На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» прошёл брифинг по итогам выборов депутатов Государственной Думы IX созыва. Антонина Галяшкина поблагодарила жителей за поддержку и доверие, отметив, что для неё большая честь представлять интересы земляков в федеральном парламенте.

«Дорогие мои земляки, спасибо вам огромное за то, что поверили мне, поддержали. Для меня большая честь представлять ваши интересы в Государственной Думе. Но в то же время я понимаю, что это очень высокая ответственность перед вами, перед нашим регионом и родной страной», — сказала Галяшкина.

Она напомнила, что 20 лет возглавляла Озинский район, и намерена применить этот опыт для дальнейшего развития области и страны. «Я приложу все свои знания и опыт, чтобы наша область, наша страна развивались. Вместе мы сможем многое», — добавила она.