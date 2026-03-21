Александра Абросимова вернули на пост министра спорта Саратовской области

В правительстве Саратовской области объявили о назначении нового министра спорта.

С 24 марта эту должность официально займет Александр Абросимов, который в настоящее время уже исполняет обязанности главы ведомства. Для него это возвращение на пост: ранее он возглавлял министерство спорта, молодежной политики и туризма с 2015 по апрель 2022 года. Напомним, в июле 2023 года ведомство было преобразовано в министерство спорта.

Предшественник Абросимова — Олег Дубовенко — покинул кресло в феврале в связи с назначением временно исполняющим полномочия главы Балашовского района. Этот пост освободился после отставки Михаила Захарова 6 февраля.

Ольга Сергеева