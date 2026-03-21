Житель Новобурасского района оштрафован на 25 тысяч за передачу мопеда 13-летнему сыну

В Новобурасском районе местный житель заплатит штраф за то, что доверил мопед своему 13-летнему сыну.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, с июня по октябрь 2025 года мужчина передавал в пользование транспортное средство сыну, у которого не было водительских прав. Кульминацией стала авария 10 октября: подросток не справился с управлением мопедом и в результате ДТП получил тяжкие травмы.

Суд признал отца виновным по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия). Наказание — штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ольга Сергеева