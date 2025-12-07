«Александра» выманила у саратовца 100 тысяч и не пошла с ним в кино

В Саратове 23-летний житель Татищевского района стал жертвой мошенников.

Молодой человек сообщил в полицию, что познакомился в мессенджере с девушкой по имени Александра, которая предложила ему сходить в кино.

Для оплаты билетов она прислала ссылку на сторонний сайт. Там, под предлогом того, что платеж не проходил, она уговорила его несколько раз повторить перевод. В результате общая сумма ущерба составила более 95 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ольга Сергеева