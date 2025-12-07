В Саратовской области планируют высадить более 4 тысяч гектаров леса на следующий год

В Саратовской области в следующем году планируют масштабно увеличить лесной фонд.

Поставлена задача высадить не менее четырёх тысяч гектаров новых лесов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Сейчас специалисты выбирают участки для посадок во всех районах области и заготавливают необходимое количество молодых деревьев. Регион полностью обеспечивает себя посадочным материалом благодаря работе 13 местных питомников. За последние годы их мощности значительно выросли: посевные площади увеличены до 20 гектаров, а производство саженцев за пять лет выросло втрое.

Работа по восстановлению лесов ведётся уже несколько лет. С 2022 года площадь лесов в области увеличилась на 11,6 тысячи гектаров и сейчас составляет около 650 тысяч гектаров.

Ольга Сергеева