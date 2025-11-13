Алексей Антонов: Бюджет – не просто цифры

Сегодня в Саратовской областной Думе приступила к работе согласительная комиссия. Детально изучим все параметры проектируемого бюджета на трехлетний период 2026 — 2028 годов.

Бюджет – не просто цифры. Это гарант исполнения всех обязательств перед нашими избирателями, жителями Саратовской области. И необходимые выплаты, меры поддержки должны быть отражены. Особое внимание уделим вопросам, связанным со специальной военной операцией: помощи нашим бойцам и их семьям.

Все мы понимаем, как важна непрерывность реализации социальных и инфраструктурных проектов. Однозначно будем отстаивать сохранение региональных программ, жизненно необходимых для развития муниципальных районов, их опорных точек.

Конечно же, первостепенное значение имеет контроль за эффективностью расходования бюджетных средств. Каждый рубль должен нести пользу для региона.

Нам предстоит сделать так, чтобы бюджет был не просто устойчивым, но и, самое главное, защищал интересы граждан, служил развитию нашей Саратовской области. Над этим будем работать вместе с исполнительной властью.