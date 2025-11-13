Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей

Губернаторский колледж в Балакове торжественно отпраздновал свое 50-летие.

Полвека назад, в сентябре 1975 года, образовательная организация открыла двери для первых 270 студентов, которые приступили к освоению востребованных для промышленности города специальностей: слесарь КИПиА, электромонтер, прессовщик, слесарь промышленного оборудования, машинист каландра, контролёр ОТК.

Как сообщает областное министерство образования, сегодня Губернаторский колледж — это динамично развивающееся учреждение, где традиции сочетаются с инновациями, а профессионализм педагогов — с устремленностью студентов в будущее.

Юбилейное торжество состоялось на сцене Балаковского театра юного зрителя и стало ярким свидетельством признания заслуг колледжа перед регионом. На сцене выступили ансамбль барабанщиков и барабанщиц, театр танца «Колизей», вокальный ансамбль «Аккапель», а также сотрудники и выпускники колледжа. Особые слова благодарности были адресованы ветеранам педагогического труда — тем, кто стоял у истоков становления колледжа и посвятил жизнь воспитанию молодых специалистов.

«Мы прошли путь от скромного училища до современного, престижного колледжа, оснащённого новейшим оборудованием. Выпустили десятки тысяч специалистов, которые сегодня формируют основу промышленности региона. Мы неизменно сохраняем верность нашим принципам — качеству образования, уважению к личности, вере в потенциал каждого студента. Впереди — новые вызовы и новые возможности. Мы готовы к ним, потому что наш главный капитал — это люди, сплоченный коллектив единомышленников», — отметил бессменный директор колледжа Борис Дермер.

Кульминацией вечера стало символическое событие — закладка капсулы времени с посланиями нынешних студентов своим преемникам, обучающимся Губернаторского колледжа 2050 года.

Подготовила Ольга Сергеева