Алексей Антонов: Начали работу над поправками в закон о градостроительной деятельности

В областной Думе начали работу над поправками в региональный закон о регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области.

Изменения предполагают предусмотреть муниципалитетам создание в органе, осуществляющем решение вопросов местного значения в сферах градостроительства и архитектуры, должности главного архитектора. О необходимости такой инициативы говорил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Вопросами градостроительной деятельности и архитектуры в том числе и на местном уровне должны заниматься профессионалы. Это позволит нашим городам оставаться красивыми и удобными для жителей. Законопроект в ближайшее время будет внесён в регпарламент.