Саратовская общественница просит лишить депутатского мандата коммуниста Анидалова за хамство

Общественница требует лишить депутата-коммуниста мандата после инцидента на мемориальном мероприятии.

Член Общественной палаты Саратовской области, председатель регионального отделения движения «Матери России» Елена Кичаева призвала исключить из КПРФ и лишить депутатского мандата Александра Анидалова. Поводом стал инцидент, произошедший 22 июня на Воскресенском кладбище Саратова во время траурных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.

По словам Кичаевой, депутат Саратовской областной думы от КПРФ толкнул ребенка, державшего российский флаг, чтобы занять более выгодное место для фото.

«22 июня — день, когда семьи погибших защитников Отечества приходят к мемориалам с цветами и флагами. И именно в этот момент Анидалов допустил не просто хамство — он осквернил память павших. Его поступок — это плевок в душу всем, кто потерял близких», — заявила общественница.

Она подчеркнула, что политические амбиции не должны перевешивать уважение к памяти героев, и призвала лидера КПРФ Геннадия Зюганова принять меры.

Ранее с аналогичным требованием выступил Сергей Авезниязов, руководитель саратовского отделения «Боевого братства».

В соцсетях разгораются споры: одни поддерживают Кичаеву, называя поступок депутата недопустимым, другие предлагают дождаться официальных разъяснений, отмечая, что ситуация могла быть истолкована неверно.

Пока КПРФ публично не прокомментировала инцидент. Если партия поддержит требования общественников, Анидалов может потерять мандат. В противном случае конфликт рискует перерасти в политический скандал, особенно на фоне предстоящих выборов.

Инцидент поднимает вопросы о поведении публичных лиц на памятных мероприятиях и границах между политической активностью и уважением к исторической памяти.