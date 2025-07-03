Алексей Антонов: О доступности финансовых услуг в районах области

Тему подготовки Стратегии развития отдалённых территорий продолжили обсуждать на рабочей встрече с руководством отделения Банка России по Саратовской области.

Цель организации — полный доступ населения к качественным финансовым услугам, что в настоящее время достигнуто не в каждом районе. Общая задача — исправить данную недоработку. Это позволит жителям сельских территорий не выезжать в областной центр для решения того или иного вопроса.

Обратил внимание представителей регионального отделения Банка России, что при создании в районах опорных пунктов в них увеличится нагрузка на оказание финансовых услуг, поэтому акцент для развития банковскому сектору следует делать именно на эти сёла. Выразил готовность со стороны областной Думы вести совместную работу в этом направлении.