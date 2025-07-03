Специалисты саратовского регоператора зафиксировали несанкционированную свалку в Гагаринском районе

Саратовский филиал компании «Ситиматик» в рамках работы по выявлению стихийных свалок зафиксировал очередное несанкционированное размещение отходов. Захламление территории площадью не менее 500 кв. метров было выявлено вблизи села Михайловка Гагаринского района.

На данном участке были обнаружены пищевые отходы, отходы от сноса и разборки зданий, в том числе дерево и кирпич, а также бумага, картон, стекло и т.п. Общий объем несанкционированной свалки составляет более 800 кубометров. При этом данный земельный участок в территориальной схеме размещения отсутствует, для складирования ТКО он не предназначен.

В соответствии с федеральным законодательством после фиксации места несанкционированного размещения отходов региональный оператор по обращению с ТКО уведомляет об обнаружении свалки собственника земельного участка, органы местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор.

Ответственность за ликвидацию несанкционированной свалки лежит в соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» на владельце участка, где она возникла. Если собственник не выполняет свои обязательства в течение 30 дней, то регоператор самостоятельно зачищает территорию, а затем взыскивает с собственника земли понесённые расходы.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» продолжит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок в регионе. Данное направление работы способствует повышению уровня экологической безопасности и благополучия окружающей среды. Региональный оператор призывает жителей ответственно относиться к утилизации отходов и не выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах, не загрязнять отходами леса, овраги и придорожные территории.