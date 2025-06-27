Алексей Антонов: О ночной торговле алкоголем

Комфорт и безопасность жителей – один из приоритетов в работе депутатов областной Думы.

Получаю многочисленные обращения от избирателей на личных приёмах и в социальных сетях по поводу ночной продажи алкогольных напитков, а также нарушения законодательства о тишине и покое граждан. В связи с этим направил обращение в правоохранительные органы для проверки всех фактов, о которых сообщили горожане. Люди устали терпеть шум и наблюдать деструктивное поведение у псевдокафе.

Закон чётко регламентирует, кто может, а кто нет продавать алкоголь в ночное время. При этом торговать спиртным «навынос» с 22 до 10 часов утра вообще запрещено. Позиция депутатов заключается в том, что пьяные компании во дворах и на детских площадках – это неприемлемо. Для любителей подобного отдыха есть бары, но многочисленные магазины с разливным пивом к ним никак не относятся, это ни что иное, как попытка обойти закон! Принимаемые в регионе нормативно-правовые акты ставят перед собой цель ограничить деятельность недобросовестного бизнеса.

Таких нарушителей можно будет легко выявить уже в эту субботу, когда в связи с Днём молодёжи будет запрещена продажа в розницу алкогольных напитков. Адреса магазинов, сотрудники которых думают, что они работают в общепите и имеют право продавать пиво и что-нибудь покрепче, у правоохранителей есть. Надеюсь на необходимые меры реагирования, чтобы принятые на региональном уровне законы соблюдались.