В правительстве обсудили вопросы адаптации и интеграции в регионе иностранных граждан

В областном правительстве области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по организации деятельности в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.

Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора области Михаила Орлова.

В рамках заседания с докладом по вопросу о деятельности в сфере социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории области выступила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина. Она представила информацию о комплексной работе министерства, правоохранительных органов, общественных организаций, вузов в данном направлении.

За первое полугодие 2025 года было проведено 46 обучающих занятий для иностранных граждан на предприятиях области. На плановой основе с иностранными студентами проводятся профилактические встречи, лекции адаптационного курса. В текущем году с участием иностранных студентов проведен Форум по профилактике экстремизма в молодежной среде, Молодежный межнациональный Форум, приуроченный к Международному дню родного языка, поэтический вечер, приуроченный ко Дню русского языка и Дню рождения А.С. Пушкина. Участниками указанных мероприятий стали более 2 тыс. иностранных граждан, — отметила в своем выступлении Наталья Трошина.

Одним из направлений деятельности в сфере социально-культурной адаптации иностранных граждан министр отметила организацию и проведение комплекса образовательных и культурных мероприятий в образовательных учреждениях по социальной адаптации детей из семей иностранных граждан. С этой целью министерство уже инициировало реализацию образовательного проекта с добавлением социокультурного компонента, в котором с начала 2025 года приняли участие порядка 600 школьников.

На заседании также были рассмотрены вопросы реализации в регионе миграционного законодательства, профилактики правонарушений в миграционной среде, проведения адаптационных мероприятий в образовательных организациях. Отдельно были рассмотрены вопросы подготовки к тестированию по русскому языку детей иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в школах области, и юридические аспекты заключения браков с участием иностранцев, включая порядок оформления документов и защиту прав всех сторон. По итогам заседания по всем вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения.