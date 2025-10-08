Алексей Антонов: О подготовке специалистов рабочих профессий

Одним из приоритетов для всех органов власти должна быть подготовка специалистов рабочих профессий и их трудоустройство в нашем регионе. Проанализировали ситуацию в системе среднего профессионального образования сегодня в Вольске на выездном заседании Совета Саратовской областной Думы.

Укреплению потенциала образовательных организаций и повышению качества подготовки выпускников способствует поддержка в рамках нацпроекта «Образование» и федеральных программ. Современные лаборатории и мастерские помогут готовит профессионалов по всем отраслям экономики.

Обратил внимание на озвученные директорами колледжей опасения, что в связи с сокращением сроков обучения по некоторым программам СПО выпускники получат дипломы до совершеннолетия и не смогут полноценно трудоустроиться по профессии. Поручил комитету облдумы по образованию и культуре изучить эту ситуацию.

Считаю необходимым поддержать выпускников колледжа, которые готовы работать в отдалённых районах и одновременно получать высшее образование заочно в педагогическом институте. Сегодня во многих селах не хватает учителей-предметников. А выпускники педколледжа не имеют квалификации, чтобы стать преподавателем.

Также предложил проработать создание региональной программы обновления общежитий колледжей. Комфортные условия во время учёбы повысят конкурентоспособность наших образовательных организаций.