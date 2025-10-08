Мэрия Саратова закупает саженцы для парка «Территория детства»

В парке «Территория детства» Саратова этой осенью высадят более 200 новых деревьев и кустарников.

Администрацией областного центра объявлен электронный аукцион на проведение работ по озеленению общественной территории. Высадку запланировано провести, используя саженцы из местных питомников.

В рамках проекта в сквере появятся новые деревья и кустарники. Планируется высадить иву, клен, липу, катальпу и барбарис.

Как подчеркнул председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты города Айса Акчурин, к подбору растений подошли профессионально.

«Важно, что все породы деревьев и кустарников выбраны с учетом климатических особенностей нашего региона и специфики городской среды. Значит, парк будет радовать жителей своей зеленью долгие годы», — отметил общественник.

Напомним, ранее задачу по озеленению территории поставил губернатор Роман Бусаргин.

«Чтобы сохранить красоту новых насаждений надолго, в этом году уже проведены работы по устройству системы автополива. Она будет значительно эффективнее ручного полива. Ожидается, что после завершения озеленения общественное пространство станет еще более комфортным и привлекательным для отдыха. Важно отметить, что эти работы — не просто локальное благоустройство, а часть большого проекта по развитию всей территории и станет шагом к формированию единого образовательного и досугового кластера в Ленинском районе. В перспективе обновленный парк «Территория детства» станет его «зеленым сердцем». Вместе со строящейся рядом современной школой», — уточнили в пресс-службе мэрии Саратова.

Подготовила Наталья Мерайеф