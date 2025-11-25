Алексей Антонов: О привлечении медицинских кадров в регион

Обеспечение жителей качественной и доступной медицинской помощью – ключевая задача.

Для этого нужны специалисты, а им — жилье. Ряд новых домов для врачей – как в Саратове, так и в районах Саратовской области – появляются благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину. Но и на региональном уровне, и на местах необходимы собственные действия, чтобы главные врачи могли решать жилищный вопрос для своих кадров.

Сегодня районные больницы, сэкономившие к концу года средства, могут использовать их, в частности, на аренду жилья для своих специалистов. Но таких медицинских учреждений в Саратовской области не наберется и двух десятков.

За счет каких механизмов остальные районные больницы смогут привлекать столь необходимых врачей и медсестер? Этот вопрос адресовал, в первую очередь, министерству здравоохранения Саратовской области и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования. Ожидаю предложений по данной ситуации.