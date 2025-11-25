Михаил Исаев: Проверил работу «Службы благоустройства Кировского района»

В рамках контроля за подготовкой к зимнему сезону посетил базу МБУ «Служба благоустройства Кировского района».

Ранее перед главой района ставилась задача не только подготовить машины, но и системно подойти к развитию предприятия

Как доложил руководитель предприятия Сергей Кирин, весь парк приведен в нормативное состояние, проведен необходимый ремонт. К работе в зимних условиях готовы 15 единиц комбинированной дорожной техники (КДМ) и 27 тракторов. Водительский состав укомплектован на 100%, механизаторы — на 98%. Всего будет задействована 51 единица техники.

Это результат в том числе и той работы, которую мы начали ранее по улучшению бытовых условий на предприятии.

Главная задача предприятия — обеспечить бесперебойную уборку улиц, тротуаров и скверов района, закрепленных за предприятием. Для этого база полностью укомплектована.