Алексей Антонов: О провокациях вокруг новой школы в Саратове

Ситуация, которую наблюдаю вокруг нашего депутата Саратовской областной Думы, отстаивающего позиции семей, возмутительна.

Несколько «деятелей» и те, кто за ними стоит, пытается противопоставить жителей друг другу. Им мало того, что они игнорируют голоса тысяч людей, которые ясно высказались за строительство школы. Это для них только повод остановить развитие Саратовской области. Таким не нужен сильный, процветающий, дружный регион. Они несут хаос и дестабилизацию.

В ход идут манипуляции общественным мнением. Действуют, как по методичке, кто-то им диктует, как говорить, где собираться, что кричать и когда подпрыгнуть. Это недопустимо.

Обращусь в правоохранительные органы. Пусть компетентные структуры дадут оценку действиям этих лиц, включая подстрекательство в отношении депутата, отстаивающего интересы избирателей.

Моя позиция – четкая и однозначная: школам – быть, скверам и паркам – быть. Регион должен развиваться для благополучия каждого жителя и использовать все возможности, которые в это сложное для страны время так нелегко даются.

Я обращаюсь к жителям Ленинского района. Дорогие друзья! Не поддавайтесь на провокации. Верьте поступкам, а не словам! Верьте тем, кто делом доказывает свою преданность интересам жителей Саратова и Саратовской области.