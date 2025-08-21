Города Саратовской области победили в федеральном конкурсе

Шесть малых городов Саратовской области победили на X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Итоги конкурса подвели сегодня, 21 августа, на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

В 2026 году будут благоустроены следующие территории:

— Маркс (проект «Проспект Мира»: благоустройство пешеходной зоны по проспекту Ленина) — 91,8 млн рублей.

— Новоузенск (проект «Душа степей»: благоустройство центральной ул. Советская) — 76,5 млн рублей.

— Аткарск (проект «Линии Залинии»: комплексное благоустройство улиц Локомотивная и Серова) — 91,8 млн рублей.

— Хвалынск (проект «Сад Михайловых»: благоустройство территории рядом с краеведческим музеем) — 76,5 млн рублей.

— Красноармейск (проект «Свет сквозь время»: благоустройство площади Ленина) — 91,8 млн рублей.

— Петровск (проект «Время открывать Петровск»: благоустройство Привокзальной площади и ул. Московской до ул. Гоголя) — 91,8 млн рублей.

— Спасибо командам, подготовившим и защитившим проекты. Отдельные слова благодарности Председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину, уделяющему огромное внимание развитию наших исторических поселений. А также Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за высокую организацию конкурса, — написал в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.