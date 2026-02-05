Алексей Антонов: О реализации программы «Наши герои»

Региональная программа «Наши герои» помогает направить энергию, знания и уникальный опыт участников СВО в нужное русло.

Обсудил первые результаты и дальнейшие планы с финалистом региональной программы Тимофеем Сакуном, который работает в Саратовской областной Думе. Он награжден высокими государственными наградами – тремя Орденами Мужества. За этим – успешное выполнение боевых задач. Безусловно, такой характер, ум и воля крайне важны для законодательного органа.

Сейчас Тимофей Сакун в рамках программы «Наши герои» готовит итоговую аттестационную работу, анализирует концепцию создания «опорных точек» в районах Саратовской области. Материал набирается серьезный, аналитика поможет выработать конкретные решения для людей.

Наши герои — дисциплинированные, любящие Родину и знающие цену ответственности люди. Это кадровый потенциал нашей страны. Будем и дальше делать всё, чтобы их опыт служил на благо граждан.