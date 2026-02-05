Долги по алиментам россияне «отрабатывают» лопатой

Неплательщиков алиментов в ряде регионов привлекают к обязательным работам по уборке снега в зимний период.

Как сообщают судебные приставы, эта мера применяется на основании решений судов в рамках исполнения наказания за злостное уклонение от алиментных обязательств. По оперативным данным, в текущем зимнем сезоне доля нарушителей, направленных на такие работы, составляет около 29% от общего числа привлечённых к обязательному труду.

Таким образом, помимо административной и уголовной ответственности, неплательщики активно привлекаются к общественно полезным работам, что позволяет частично компенсировать работу коммунальных служб в зимний период.

Ольга Сергеева