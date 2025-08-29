Алексей Антонов: О роли особой экономической зоны технико-внедренческого типа

На заседании Совета законодателей Приволжья в Оренбурге выступил с докладом о роли особой экономической зоны технико-внедренческого типа в социально-экономическом развитии Саратовской области.

Рассказал о законодательном опыте, касающемся поддержки молодых специалистов, что вызвало большой интерес у коллег из других регионов. Для многих задача № 1 сегодня – удержать кадры, и принятое нами решение позволяет добиваться успехов в данном направлении.

Также отметил эффект, который мы видим от реализации законов о снижении налоговой нагрузки для инвесторов – это многократное увеличение налоговой отдачи, что благотворно влияет на региональную экономику.

В рамках мероприятия было отмечено, что по развитию инвестиционного климата в этом году Саратовская область входит в топ-10 среди всех регионов. Это показывает эффективность совместной работы исполнительной и законодательной власти.

В решение Совета законодателей Приволжья по итогам заседания вошло наше предложение о восстановлении льгот на уплату страховых взносов в фонд оплаты труда. Считаю, это позволит увеличить количество инвесторов, и с этим мнением согласились коллеги из других регионов. Работу над этим направлением будем продолжать.