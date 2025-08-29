Саратовцам рассказали, что их ждет в сентябре

О новшествах в законодательстве с 1 сентября 2025 года сообщили Госуслуги.

Работа

Начинают действовать новые правила расчета среднего заработка для расчета отпускных, командировочных, выходного пособия, выплаты компенсаций и премирования работников.

Транспорт

Вырастут госпошлины за выдачу водительских прав, госномеров на автомобили, мотоциклы и прицепы. До 10 000 ₽ увеличится штраф, если не уступить дорогу спецтранспорту по ст. 12.17 КоАП РФ. Или лишат прав на срок до 6 месяцев.

Связь

Мессенджер MAX войдет в список обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Продавец обязан гарантировать, что покупатели смогут свободно скачивать и оплачивать приложения из RuStore.

Абоненты смогут установить запрет на оформление сим-карт на свое имя.

Вводится административная ответственность по ст. 13.29.1 КоАП РФ за передачу своего номера другому человеку. Исключение: безвозмездная кратковременная передача для личных звонков.

Финансы

Банки, выдавшие платежную карту, должны выявлять добровольное согласие клиента на выплату денег через банкомат до получения наличных. Если будет установлен факт недобросовестности, то кредитная организация введет ограничение на выдачу наличных сумм до 50 тыс. рублей в сутки и уведомит клиента о причинах.

Появится сервис «второй руки» для защиты денег от мошенников. Он поможет назначить уполномоченного для подтверждения или отклонения банковских операций по переводу или снятию наличных.

Меняются условия предоставления кредитов. Деньги будут зачисляться с отсрочкой, а до их получения от договора можно отказаться.

Кредиторам запрещается начислять неустойку по договору займа в случае смерти заемщика до принятия наследниками наследства. Максимальный срок запрета — до 6 месяцев со дня открытия наследства.

Земля

Вводятся признаки неиспользования участков. Если участок заброшен, по истечении установленного срока владелец может получить штраф.

Садовый или огородный участок нельзя продать без расположенного на нем строения.

Права потребителей

Покупатель может не оплачивать навязанный товар или услугу. Если они оплачены, можно требовать возврата денег. Срок — 3 календарных дня с даты предъявления требований.

Реклама

Нельзя размещать рекламу на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен. Штрафы по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за каждую публикацию будут касаться как рекламодателя, так и рекламораспространителя.