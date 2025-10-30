Алексей Антонов: о возвращении в госсобственность имущества

Уверен, депутатский корпус Саратовской областной Думы в полной мере разделяет принципиальную позицию губернатора Романа Бусаргина.

Речь идет о возвращении в государственную собственность имущества, тех активов, которые много лет назад, через абсолютно непрозрачные схемы, оказались в частных руках.

Эти объекты изначально предназначались для того, чтобы служить людям, работать на их благо. Но сегодня многие из них заброшены и ветшают, либо используются абсолютно не по назначению, приносят пользу кому угодно, но только не жителям. Если вскрываются злоупотребления, появляются основания для пересмотра таких действий, – необходимо действовать, использовать все законные рычаги для восстановления справедливости.

Губернатор совершенно справедливо отметил: ущерб, нанесенный саратовцам, – это сотни миллионов рублей. Это недополученные средства для развития социальной сферы и инфраструктуры, украденные у людей возможности.

Безусловно, будем держать тему на самом жестком контроле в рамках рабочей группы Саратовской областной Думы, вырабатывать выверенные законодательные решения.

Более того, возвращая активы, мы должны смотреть дальше, в будущее. Увеличивать градостроительный потенциал, приводить в порядок наши города и поселки. Поэтому решение о создании Института развития территорий Саратовской области – своевременный шаг. Все населенные пункты региона должны не просто существовать, а жить полноценной, динамичной жизнью – и развиваться исключительно в интересах своих жителей.