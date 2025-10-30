Минтранс региона обязали контролировать температуру в автобусах

Министерство транспорта должно контролировать температурный режим в автобусах на постоянной основе.

Такую задачу перед руководителем профильного ведомства, говоря о подготовке транспортного комплекса к зиме, поставил губернатор Роман Бусаргин.

«В зимний период входит не только жилищно-коммунальный комплекс, но и транспортный. Гарантия его бесперебойной работы — одна из приоритетных задач профильных служб. Помимо большого пласта внутренних задач, обратите первостепенное внимание на температурный режим в автобусах и их техническое состояние. Все сигналы от пассажиров должны отслеживаться и отрабатываться незамедлительно. Контроль должен осуществляться постоянно, в том числе на маршрутах по брутто-контрактам. Как и говорили ранее, в скором времени на такой формат перейдут еще 2 автобусных маршрута. К ним предъявляются самые повышенные требования, так как перевозчик получает фиксированную оплату. Никаких поблажек в рамках исполнения контрактов быть не должно», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

Подготовила Наталья Мерайеф