Алексей Антонов: Об итогах заседания облдумы

Прокомментировал для парламентских журналистов итоги очередного, 57-го, заседания Саратовской областной Думы.

Мы рассмотрели поправки бюджета, здесь можно, безусловно, отметить помощь председателя Госдумы Вячеслава Володина, который выделяет средств на ремонт дворов, придомовых территорий, междворовых дорог, создание скверов.

Хочу сказать, что этот тренд поддержан, в том числе, и губернатором области Романом Бусаргиным. Те средства, которые сегодня заложены в бюджет, будут касаться создания экопарка в Энгельсе, ремонта территории при лечебных учреждениях, школьных территорий.

Немаловажная инициатива губернатора, которую мы сегодня поддержали, связана с тем, что при выдаче земель убирается ценз нуждаемости и у многодетных семей есть возможность получить вместо земли денежные выплаты.

Мы сделали первый шаг к тому, чтобы навести порядок в вопросе эксплуатации средств индивидуальной мобильности. Хотел бы ответить на многие поступающие по этому поводу вопросы — мы не запрещаем, мы пытаемся навести порядок.