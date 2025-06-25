Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона, в том числе кадрового обеспечения сферы здравоохранения, поддержки молодых специалистов и развития транспортной инфраструктуры.

«У нас постоянная коммуникация с вами, с Законодательным собранием. Это один из лучших примеров, когда в рамках диалога мы можем обсудить проекты и решить вопросы, которые волнуют проживающих в Брянской области людей», — отметил Вячеслав Володин, обращаясь к Александру Богомазу.

Губернатор Брянской области поблагодарил председателя ГД за поддержку депутатов и содействие в развитии городского пассажирского транспорта в регионе. Отдельно Александр Богомаз проинформировал о текущей ситуации в приграничных с Украиной районах Брянской области, — сообщает пресс-служба ГД.